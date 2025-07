Dupla assalta escritório de casa de apostas em Mari e agride funcionários

Portal Correio |Do R7

Dois homens invadiram o escritório de uma casa de apostas na cidade de Mari, no Brejo paraibano, e assaltaram o estabelecimento. O caso aconteceu na noite dessa segunda-feira (28).

A dupla entrou no local com armas e capacetes para não ser identificada. Imagens de câmeras de segurança mostra o momento em que eles anunciam o assalto e um dos suspeitos agride uma funcionária da empresa, que estava fazendo serviço de limpeza no andar térreo.

Os criminosos, então, levaram a mulher até um escritório, onde outros três funcionários estavam. Eles também foram agredidos com socos, chutes e coronhadas com o cabo de uma arma.

A dupla levou uma quantia em dinheiro, não especificada, e um dos suspeitos ainda disparou alguns tiros dentro do escritório, antes de fugir.

A Polícia Civil deve utilizar as imagens das câmeras de segurança para investigar quem seriam os suspeitos do assalto.

