Dupla é presa com carga milionária de drogas, em João Pessoa A Polícia Civil aprendeu, na tarde desta quinta-feira (31), uma grande quantidade de drogas. Ao todo foram encontrados 100 kg da droga... Portal Correio|Do R7 31/07/2025 - 18h17 (Atualizado em 31/07/2025 - 18h17 )

A Polícia Civil aprendeu, na tarde desta quinta-feira (31), uma grande quantidade de drogas. Ao todo foram encontrados 100 kg da droga conhecida como 'skunk', avaliados em R$ 1 milhão de reais. A 'supermaconha' é caracterizada pelo seu aroma forte e pela alta concentração de THC, o principal componente psicoativo da cannabis. A investigação teve início durante a apreensão de 50kg da mesma substância, neste ano. A partir disso, após o aprofundamento das investigações, as equipes policiais tomaram conhecimento da nova carga que chegaria ao estado. De acordo com a polícia, parte da droga foi encontrada dentro de um veiculo conduzido por um dos presos no bairro do Bessa. Já o complemento estava em um granja que pertence ao pai do outro investigado. Os dois teriam recebido uma quantia em dinheiro para cometer os crimes. As investigações devem continuar e mais pessoas devem ser presas.