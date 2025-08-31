Edital oferta 200 vagas para bolsas de iniciação científica; inscrições já estão abertas As inscrições para concorrer a bolsas de iniciação científica da Paraíba já estão abertas. No total, 200 vagas estão sendo ofertadas...

As inscrições para concorrer a bolsas de iniciação científica da Paraíba já estão abertas. No total, 200 vagas estão sendo ofertadas para estudantes egressos em cursos de graduação das Instituições de Ensino Superior (IES) públicas do estado. Os interessados podem se candidatar até o dia 10 de setembro, às 17h.

As vagas irão atender, preferencialmente, os candidatos que estudaram o ensino médio na Rede Estadual de Ensino e que esteja matriculados na IES. As oportunidades são para os alunos que cursam até o penúltimo período dos cursos.

As inscrições devem ser realizadas por meio do link divulgado pela Fundação de Apoio à Pesquisa da Paraíba (Fapesq), presente no edital. (basta acessar o endereço).

O valor das bolsas é de R$ 700 por mês, paga durante o período de um ano. Confira o cronograma completo:

Divulgação do Resultado preliminar: 12 de setembro de 2025

Prazo para o recurso quanto ao resultado preliminar: 15 a 17 de setembro de 2025

Divulgação do resultado final: 19 de setembro de 2025

