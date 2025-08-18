Efraim Filho confirma convenção do UP, mas diz que definição da Paraíba deve ficar para 2026 O post Efraim Filho confirma convenção do UP, mas diz que definição da Paraíba deve ficar para 2026 apareceu primeiro em Portal Correio...

Portal Correio|Do R7 18/08/2025 - 16h19 (Atualizado em 18/08/2025 - 16h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share