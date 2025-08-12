ELEGIS-PB abre inscrições para cursos gratuitos de inteligência emocional e Saúde mental integrada A Escola do Legislativo da Paraíba (ELEGIS-PB) está com inscrições abertas para o curso gratuito “Inteligência Emocional” e “Saúde...

A Escola do Legislativo da Paraíba (ELEGIS-PB) está com inscrições abertas para o curso gratuito “Inteligência Emocional” e “Saúde Mental Integrada: Neurociência e Práticas para o Bem-Estar Pessoal e Profissional”.

A formação de “Inteligência Emocional” tem início marcado para o dia 19 de agosto de 2025 e acontecerá sempre às terças-feiras, das 9h às 11h. Já o curso de Saúde Mental Integrada” será realizado a partir do dia 29 de agosto, às 9h.

Ambos ocorrerão na seda da instituição, localizada à R. Des. Souto Maior, 77 – Centro, João Pessoa – PB, 58013-190, telefone: (83) 3214-4594.

A capacitação é presencial, gratuita e oferece certificação de 40 horas aos participantes. Segundo a coordenação da ELEGIS-PB, a proposta responde a uma demanda crescente por formações que vão além do domínio técnico e contemplam o desenvolvimento humano e emocional, competências cada vez mais exigidas no mercado de trabalho e nas relações interpessoais, especialmente no setor público.

Inscrição para o curso de Inteligência Emocional

Inscrição para o curso de Saúde Mental Integrada

