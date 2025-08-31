Eliminado na Série C, Fillipe Félix faz projeção otimista para futuro do Botafogo-PB: “Nosso destino é a Série B” O post Eliminado na Série C, Fillipe Félix faz projeção otimista para futuro do Botafogo-PB: “Nosso destino é a Série B” apareceu primeiro...

Portal Correio|Do R7 31/08/2025 - 12h57 (Atualizado em 31/08/2025 - 12h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share