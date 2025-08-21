Em Brasília, Prefeito André Coutinho avança em negociações com a Caixa para aliviar dívida do município O prefeito de Cabedelo, André Coutinho, esteve em Brasília nesta semana, dando continuidade às tratativas para a renegociação de empréstimos... Portal Correio|Do R7 21/08/2025 - 13h19 (Atualizado em 21/08/2025 - 13h19 ) twitter

O prefeito de Cabedelo, André Coutinho, esteve em Brasília nesta semana, dando continuidade às tratativas para a renegociação de empréstimos junto ao programa FINISA (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), que hoje geram impacto no orçamento municipal. O objetivo da reunião foi avaliar uma nova proposta apresentada pela Caixa Econômica Federal, buscando aliviar a carga financeira sobre os cofres públicos. Atualmente, os contratos do FINISA consomem mais de R$ 1 milhão por mês de recursos que poderiam ser aplicados em áreas prioritárias para a população. Esses compromissos foram assumidos em um cenário econômico distinto e hoje representam um entrave para novos investimentos em infraestrutura, serviços e qualidade de vida. Durante a reunião, André Coutinho destacou a necessidade de adequar os contratos à realidade atual do município. Segundo o gestor, a renegociação é fundamental para liberar margem de investimento. "Nosso objetivo é reajustar essas dívidas para que elas deixem de sufocar os investimentos e possamos ampliar ações e obras que tragam benefícios para a cidade. Estamos buscando, com responsabilidade e firmeza, alternativas que garantam o desenvolvimento de Cabedelo sem comprometer sua saúde financeira", afirmou o prefeito. Além da reavaliação das condições de pagamento, a gestão municipal também mantém diálogo sobre novas possibilidades de financiamento, que possam viabilizar projetos estruturantes e transformadores, sempre dentro de um planejamento responsável. A presença de André Coutinho em Brasília reafirma sua postura proativa e municipalista, voltada para a defesa dos interesses da cidade. A renegociação com a Caixa é mais um passo importante para que Cabedelo siga no caminho do crescimento sustentável, com mais investimentos para a população. O encontro contou com a presença da Gerente Nacional de Produtos de Crédito de Governo, Nádia Lima Tavares; da Gerente Executiva de Produtos de Crédito de Governo, Marina Mendes Braga Leal; do Superintendente Nacional de Relacionamento Institucional, Marcelo Brettas; e da Coordenadora de Projetos de Relacionamento Institucional, Eliza Marcia Santos Sardinha.