Em Brasília, Prefeito André Coutinho busca renegociação de empréstimos junto à Caixa

Portal Correio|Do R7 07/08/2025 - 10h37 (Atualizado em 07/08/2025 - 10h37 )

(Foto: Divulgação) Em um movimento estratégico e proativo, o prefeito de Cabedelo, André Coutinho, está em Brasília para renegociar empréstimos herdados de administrações anteriores. A iniciativa, que busca aliviar a pesada carga financeira sobre o município, é vista como um passo crucial para liberar recursos e impulsionar investimentos em áreas essenciais. A reunião contou com as presenças da Gerente executiva em exercício da Gerência de Relacionamento Institucional da Caixa, Andrea lyra, e, das gerentes nacional e executiva do banco, ⁠Lineia Sampaio e ⁠Maria Mendes, respectivamente. O foco das negociações é a revisão de dois empréstimos do programa FINISA, que hoje consomem mais de R$ 1 milhão por mês do orçamento municipal. Esses compromissos foram firmados em um cenário econômico completamente diferente e tem sido um entrave para a gestão atual, comprometendo a capacidade de investir em melhorias e serviços para a população. Durante a reunião com a Caixa Econômica Federal, André Coutinho enfatizou a urgência de uma renegociação. Ele argumentou que as condições de pagamento precisam ser ajustadas à realidade financeira atual do município, uma medida fundamental para que Cabedelo possa continuar seu ritmo de desenvolvimento. O prefeito destacou a importância de equilibrar as contas e planejar cada investimento com responsabilidade. “Não podemos admitir que contratos negociados em outros cenários continuem sufocando os investimentos e prejudicando nosso povo”, afirmou, demonstrando sua postura municipalista e combativa em defesa dos interesses da cidade. Além de buscar melhores condições para a dívida existente, André Coutinho também explorou novas linhas de financiamento. A ideia é garantir acesso a recursos que permitam a continuidade de obras estruturantes e ações transformadoras, sem comprometer a saúde financeira de Cabedelo a longo prazo. “Essa cidade tem dono: o povo. E é por ele que estamos aqui, lutando para construir, com coragem, um futuro que coloque Cabedelo onde ela merece estar: no caminho do progresso”, concluiu o prefeito, ressaltando o seu compromisso em trabalhar por uma gestão técnica e eficiente que beneficie todos os cidadãos de Cabedelo. A missão em Brasília sinaliza uma gestão focada em resolver problemas e pavimentar o caminho para um futuro mais próspero para o município. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Em Brasília, Prefeito André Coutinho busca renegociação de empréstimos junto à Caixa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.