Em Brasília: Prefeito Major Sidnei participa das comemorações dos 20 anos do Republicanos e consegue recurso para Sapé

O presidente municipal do Republicanos e prefeito de Sapé, Major Sidnei, está em Brasília participando das comemorações pelos 20 anos de fundação do partido. Durante a agenda na capital federal, o gestor foi recebido pelo presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Motta, com quem discutiu investimentos e melhorias para o município.



O prefeito conquistou novos recursos para a Atenção Básica, a aquisição de um micro-ônibus para a saúde e a ampliação dos serviços do hospital municipal.



Outro tema abordado no encontro foi a pré-candidatura da primeira-dama de Sapé, Denise Ribeiro, a deputada estadual. Hugo Motta destacou a liderança de Denise e fez o convite para que ela se filie ao Republicanos.



O presidente ressaltou ainda o trabalho que o prefeito vem desenvolvendo em Sapé e reforçou que ele é um parceiro importante da gestão, comprometido com o desenvolvimento do município.



Major Sidnei comemorou os avanços garantidos na viagem e reforçou a importância da parceria com o partido e com a bancada federal.



"Estamos trabalhando para garantir que Sapé continue crescendo e que a população tenha acesso a uma saúde mais digna e eficiente. Essas conquistas mostram que, quando há diálogo e compromisso, os resultados aparecem", afirmou o prefeito.