Empresa de call center oferece mais de 700 vagas de emprego, na Paraíba A empresa AeC Contact Center oferece 717 vagas de emprego na Paraíba, sendo 508 em João Pessoa e 209 em Campina Grande. As oportunidades... Portal Correio|Do R7 04/09/2024 - 15h52 (Atualizado em 04/09/2024 - 15h52 ) ‌



