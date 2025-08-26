Empresário é morto com mais de 20 tiros no Cariri Paraibano Um empresário foi morto a tiros na noite dessa segunda-feira (25), na zona rural da cidade de Monteiro, no Cariri paraibano. O homem...

Um empresário foi morto a tiros na noite dessa segunda-feira (25), na zona rural da cidade de Monteiro, no Cariri paraibano.

O homem estava chegando em casa quando foi surpreendido por bandidos armados. Antes mesmo que pudesse sair do veículo, a vítima foi atingida por diversos disparos.

O empresário chegou a ser socorrido para o Hospital Regional Santa Filomena, onde recebeu cuidados médicos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Militar investiga o caso para descobrir a identidade dos criminosos e a motivação do crime. Até o momento da publicação desta matéria, nenhum suspeito foi localizado ou preso.

Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp

O post Empresário é morto com mais de 20 tiros no Cariri Paraibano apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.