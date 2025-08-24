Empresário é preso com mais de 10 armas e centenas de munições no Brejo paraibano Um empresário foi preso portando 11 armas de fogo e centenas da munições durante a Operação Desarme, da Polícia Civil, nesse sábado...

Armas apreendidas com empresário em Guarabira. (Foto: Divulgação/PCPB

Um empresário foi preso portando 11 armas de fogo e centenas da munições durante a Operação Desarme, da Polícia Civil, nesse sábado (23), na zona rural da cidade de Guarabira, no Brejo da Paraíba.

A ação policial foi motivada após uma denúncia feita pelo disque 197. Parte das armas e das munições estavam escondidas em um buraco no chão. Além do armamento, também foram apreendidos R$ 114 mil em espécie.

A operação realizada pela Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), com apoio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO), do Núcleo de Homicídios de Guarabira, Grupo de Operações Com Cães (GOC) e da Unidade de Inteligência Policial (Unintelpol).

