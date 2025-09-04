Empresário é preso suspeito de estuprar mulher durante entrevista de emprego em Pedras de Fogo Um empresário foi preso em Pedras de Fogo na manhã desta quinta-feira (04) suspeito de estuprar uma mulher durante uma entrevista de... Portal Correio|Do R7 04/09/2025 - 14h18 (Atualizado em 04/09/2025 - 14h18 ) twitter

(Foto: Divulgação/PMPB) Um empresário foi preso em Pedras de Fogo na manhã desta quinta-feira (04) suspeito de estuprar uma mulher durante uma entrevista de emprego. O homem já conhecia a vítima e a chamou para trabalhar na loja. Imagens de uma câmera de segurança do local registraram o momento em que ela está sentada na recepção e, sem seguida, o suspeito entra e a cumprimenta. Segundo o depoimento da mulher, ela relatou que os atos sexuais começaram no balcão e, sem seguida, foi levada à força para o banheiro, onde o crime aconteceu. De acordo com as investigações, existe a possibilidade das imagens de segurança terem sido alteradas, devido a só mostrar o momento em que ele chega e cumprimenta a mulher, mas não mostrando ela saindo do lugar. A polícia prendeu o suspeito e agora ele deverá ficar a disposição da Justiça.