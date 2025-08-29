Escola do Legislativo da Paraíba (ELEGIS) celebra 22 anos de compromisso com a formação cidadã, a capacitação de servidores e a promoção da democracia Instalada com o objetivo de capacitar profissionalmente e qualificar os servidores da Casa de Epitácio Pessoa, a ELEGIS cresceu e se... Portal Correio|Do R7 29/08/2025 - 11h37 (Atualizado em 29/08/2025 - 11h37 ) twitter

(Imagem: Divulgação) Instalada com o objetivo de capacitar profissionalmente e qualificar os servidores da Casa de Epitácio Pessoa, a ELEGIS cresceu e se consolidou como referência nacional em excelência, qualidade e dinamismo na educação legislativa. Ao longo dessas mais de duas décadas, já impactou mais de 60 mil pessoas em todo o Brasil, entre servidores, estudantes e cidadãos que participaram de cursos, programas e projetos da instituição. Educação transformadora A missão da ELEGIS é desenvolver processos formais de educação permanente e continuada, fortalecendo a atuação do Poder Legislativo e promovendo uma sociedade mais justa e igualitária. Nesse período, a Escola desempenhou papel fundamental na formação de líderes políticos, servidores públicos e cidadãos críticos, ampliando o alcance da democracia participativa. Maria Helena Toscano, que há 22 anos ocupa a direção da Instituição, destacou a importância dessa trajetória: “Falar da ELEGIS é falar de transformação de vidas. São 22 anos em que conseguimos unir capacitação profissional e formação cidadã, levando oportunidades a milhares de paraibanos e brasileiros. Nossa missão vai além do ensino: é contribuir para a consolidação da democracia, para a inclusão social e para o fortalecimento da Assembleia como casa do povo, afirmou. Cursinho pré-ENEM e índice de aprovação Um dos programas de maior impacto social foi o Cursinho Pré-ENEM da ELEGIS, responsável por preparar milhares de jovens para o ingresso no ensino superior. As taxas de aprovação chegaram a 80% dos estudantes atendidos, muitos deles hoje doutores e professores universitários de renome no Brasil. Inclusão e acessibilidade A ELEGIS também inovou ao criar um programa específico de inclusão para alunos surdos no Pré-ENEM, garantindo acessibilidade e igualdade de oportunidades. Os estudantes participaram de aulas adaptadas com intérpretes de Libras e material didático inclusivo, alcançando aprovação no vestibular e demonstrando que a educação legislativa é também um espaço de acolhimento e cidadania. Capacitação de servidores Outro eixo central da atuação da ELEGIS é a qualificação contínua dos servidores públicos da Assembleia Legislativa da Paraíba. Em parceria com a Secretaria de Administração e Recursos Humanos da ALPB, a Escola promoveu cursos e formações que contribuíram para a melhoria da gestão pública, fortalecendo a eficiência e a transparência dos serviços oferecidos à sociedade. Cursos de línguas e inclusão cultural A ELEGIS também ampliou sua atuação oferecendo cursos de inglês, francês e espanhol, impactando centenas de estudantes que encontraram na formação linguística novas oportunidades acadêmicas, profissionais e culturais. Essa dimensão reforça o caráter plural e inclusivo da instituição, que compreende a educação como uma ponte para o mundo e para a integração social. Virada de chave e inovação Durante a pandemia da Covid-19, a Escola precisou se reinventar permitindo que a ELEGIS adentrasse em uma nova modalidade de ensino — telepresencial e híbrido — ampliando em até 15 vezes o número de alunos matriculados por curso. A Escola saltou de uma média de 30 estudantes para 600 participantes por turma, oriundos de diversas regiões do Brasil.” Reconhecimento nacional A excelência da ELEGIS foi reconhecida em 2017 com o Prêmio da Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de Contas (ABEL), conquistado com um projeto de inovação pedagógica que utilizava metodologias ativas no ensino legislativo, tornando-se referência para outras escolas legislativas do país. NUPEL: pioneirismo na pesquisa legislativa Em 2025, a ELEGIS deu mais um passo inovador com a criação do NUPEL – Núcleo de Pesquisa em Esfera Pública e Liberdade de Expressão, o primeiro núcleo de estudos legislativos de uma Casa Legislativa no Brasil. O NUPEL reúne pesquisadores de diversas regiões do país em torno de temáticas como democracia, esfera pública, comunicação política e inovação legislativa. O núcleo já nasce como referência, reforçando a vocação da ELEGIS para o fomento à pesquisa científica e para a produção de conhecimento aplicado ao fortalecimento da cidadania e do Parlamento. Apoio institucional e compromisso da ALPB Para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino, a ELEGIS representa um patrimônio para a Paraíba: “A Escola do Legislativo é motivo de orgulho para todos nós. Ela não apenas capacita servidores e forma cidadãos críticos, mas também abre portas para milhares de jovens que encontraram no ensino um caminho para transformar suas vidas. Quero parabenizar todos os servidores e professores que, ao longo desses 22 anos, fizeram parte dessa história. A Assembleia seguirá apoiando essa iniciativa que honra a Casa de Epitácio Pessoa e serve de modelo para o Brasil, pontuou. Futuro e compromisso social Para o futuro, a ELEGIS, com apoio da ALPB e da APPL, projeta a expansão de cursos, parcerias e iniciativas inovadoras, fortalecendo ainda mais sua presença no cenário educacional. O compromisso da instituição segue firme na promoção da inclusão, diversidade e representatividade, garantindo espaço para mulheres, jovens e pessoas negras na construção de uma sociedade democrática e plural. Além disso, a Escola intensificará a oferta de cursos na modalidade online, ampliando o acesso ao conhecimento e à formação cidadã para públicos de diferentes regiões.

