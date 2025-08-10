Estudante do Rio Grande do Norte é executado no Sertão da Paraíba Um estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) foi assassinado a tiros na... Portal Correio|Do R7 10/08/2025 - 12h37 (Atualizado em 10/08/2025 - 12h37 ) twitter

(Foto: Reprodução) Um estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) foi assassinado a tiros na madrugada deste domingo (10) em Bom Sucesso, no Sertão paraibano, próximo à divisa com o Rio Grande do Norte. A vítima foi identificada como Jordan Ribeiro, de 21 anos. De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi inicialmente registrada como um possível acidente de trânsito na rodovia PB-323, no trecho do sítio Baixa Verde. Jordan foi encontrado caído ao lado de sua motocicleta e chegou a receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que constatou o óbito no local. Durante a perícia, foi confirmado que o jovem havia sido atingido por disparos de arma de fogo. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exames. A Polícia Civil abriu investigação para apurar a autoria e a motivação do crime. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Estudante do Rio Grande do Norte é executado no Sertão da Paraíba apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.