Estudantes da Paraíba terão acesso a bolsas de R$ 1,5 mil para garantir permanência no ensino superior

O Governo da Paraíba lançou, nesta segunda-feira (1º), dois editais do Programa Casa do Estudante – Bolsa Permanência. Serão oferecidas 420 bolsas destinadas a universitários em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

De acordo com o anúncio, a iniciativa contempla dois públicos: um edital voltado exclusivamente para estudantes estrangeiros e outro de caráter geral, aberto a todos os demais estudantes. Todos os selecionados terão direito a uma bolsa no valor de R$ 1,5 mil mensais para auxiliar em despesas de moradia, alimentação, transporte e materiais acadêmicos.

As inscrições começam nesta sexta-feira (5) e vão até o dia 19 de setembro, e devem ser feitas no site da Fapesq.

Quem pode participar

O benefício é destinado a estudantes de baixa renda regularmente matriculados em cursos presenciais de instituições públicas de ensino superior da Paraíba, estudantes vinculados a programas como Prouni ou Fies 100%, participantes do Programa de Inclusão Através da Música e das Artes (Prima) e estudantes estrangeiros do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) matriculados na UEPB.

Vagas

Serão disponibilizadas 420 bolsas em 2025, distribuídas da seguinte forma: Universidade Estadual da Paraíba (UEPB): 200 vagas nos oito campi localizados em Campina Grande, Lagoa Seca, Guarabira, Catolé do Rocha, João Pessoa, Monteiro, Araruna e Patos; Demais instituições de ensino superior da Paraíba: 194 vagas; Programa Prima: 6 vagas, sendo 2 masculinas, 2 femininas e 2 para pessoas com deficiência (PCD); Estudantes internacionais PEC-G (UEPB): 20 vagas.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas do dia 1º a 12 de setembro e devem ser feitas exclusivamente online por meio do site da Fundação de Apoio à Pesquisa da Paraíba (Fapesq).

Ampliação da assistência estudantil

Com a criação do Programa Casa do Estudante – Bolsa Permanência, o Governo da Paraíba amplia a assistência estudantil no estado, superando o modelo centrado na antiga Casa do Estudante, situada na Rua da Areia, restrita a estudantes do sexo masculino.

Coordenado pela Secties, o programa assegura abrangência estadual, com equidade de gênero, inclusão e compromisso com a permanência qualificada no ensino superior, em consonância com os princípios da Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES).

