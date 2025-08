Ex-prefeito da Paraíba é condenado por estampar própria foto em material escolar O ex-prefeito de Pombal, Abmael de Sousa Lacerda, conhecido com Drº Verissinho, foi condenado pela justiça da cidade por uso indevido... Portal Correio|Do R7 06/08/2025 - 16h37 (Atualizado em 06/08/2025 - 16h37 ) twitter

O ex-prefeito de Pombal, Abmael de Sousa Lacerda, conhecido com Drº Verissinho, foi condenado pela justiça da cidade por uso indevido da própria imagem em material escolar financiado com recursos públicos. A decisão é da 1ª Vara Mista da Comarca de Pombal. O inquérito foi instaurando pelo Ministério Público da Paraíba partir de denúncias feitas por vereadores do município. A investigação apurou que a administração municipal distribuiu cadernos escolares aos alunos da rede pública da cidade contendo as fotografias dele e do então vice-prefeito na contracapa, o que viola o princípio constitucional da impessoalidade. A sentença De acordo com a sentença proferida no último dia 14 de julho, ficou comprovado que a inclusão da imagem do ex-prefeito foi deliberada, já que ele autorizou a arte gráfica dos cadernos e participou ativamente da entrega do material. A conduta foi enquadrada na Lei de Improbidade Administrativa por se tratar de ato de publicidade que promoveu enaltecimento pessoal do agente público. Agora, o prefeito terá que pagar uma multa civil equivalente a dez vezes a remuneração recebida na época dos fatos e ficará proibido de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais por dois anos. A sentença determinou, ainda, a inclusão do nome do ex-prefeito no Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa, além de comunicação à Justiça Eleitoral e aos tribunais de contas. O então vice-prefeito de Pombal, também citado na ação do MPPB, foi absolvido. A justiça entendeu que não havia provas de que ele tenha autorizado o uso da imagem no material escolar distribuído, nem de que sabia da produção ou mesmo que tenha participado do lançamento ou da entrega dos cadernos. A defesa do ex-gestor pode recorrer da decisão. O post Ex-prefeito da Paraíba é condenado por estampar própria foto em material escolar apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.