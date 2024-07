Ex-prefeito de Conceição morre após sofrer infarto em João Pessoa O ex-prefeito do município de Conceição, João Deon Diniz, faleceu na manhã desta sexta-feira (19), após sofrer uma parada cardíaca... Portal Correio|Do R7 19/07/2024 - 13h33 (Atualizado em 19/07/2024 - 13h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-