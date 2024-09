Ex-Prefeito de Itaporanga, José Will Rodrigues, morre aos 87 Anos Morreu, neste domingo (8), o ex-prefeito de Itaporanga, José Will Rodrigues, aos 87 anos. Ele estava internado devido a problemas cardíacos... Portal Correio|Do R7 08/09/2024 - 16h09 (Atualizado em 08/09/2024 - 16h09 ) ‌



