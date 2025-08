Exibições de cinema gratuitas leva curtas sobre meio ambiente a comunidades pesqueiras da Paraíba O Programa Estratégico de Estruturas Artificiais Marinhas (Preamar), por meio da sua Coordenação de Educação Ambiental, vai realizar... Portal Correio|Do R7 06/08/2025 - 17h37 (Atualizado em 06/08/2025 - 17h37 ) twitter

O Programa Estratégico de Estruturas Artificiais Marinhas (Preamar), por meio da sua Coordenação de Educação Ambiental, vai realizar sessões de cinema gratuitas em colônias de pescadores de nove municípios do litoral paraibano. As exibições fazem parte de um projeto ambiental com o objetivo de orientar futuras ações públicas frente a problemas como a erosão costeira. Os filmes que serão exibidos são curtas-metragens documentais produzidos em 2018 pelo projeto. A iniciativa ofereceu diversas oficinas de formação em audiovisual para moradores das comunidades pesqueiras de Cabedelo, Conde e Lucena. O resultado foi seis produções que retratam o cotidiano, as histórias e os saberes tradicionais dessas regiões. A seleção de filmes está organizada em três temas principais: Ameaças aos ecossistemas costeiros e marinhos

Valorização da cultura e dos saberes das comunidades locais

Narrativas sobre a pesca artesanal brasileira A primeira sessão será no dia 11 de agosto (segunda-feira), das 16h às 18h, na Colônia de Pescadores João Alves dos Santos, em Jacumã, no município do Conde (PB). O público-alvo inclui pescadores artesanais, suas famílias e toda a comunidade. Confira os curtas que serão exibidos: “O homem e o mar”

Moradores de Jacumã compartilham histórias sobre sua relação com o mar e os desafios de manter viva a cultura da pesca. “Pesca, uma questão de sobrevivência”

O curta mostra como a pesca é um modo de vida, passado de geração em geração. “A pesca do camarão”

Retrata o trabalho artesanal e a criação de camarões em cativeiro, com destaque para personagens locais como Maria da Guia e Romero Almeida. “Os gabiões”

Na ilha de Costinha (Lucena), pescadores relatam os impactos da erosão e das ações humanas. Os gabiões, estruturas usadas para conter o avanço do mar, são mostrados como uma solução temporária.