Famup convida gestores a participarem do 1º Fórum de Desenvolvimento Regional para Prefeitos da Paraíba realizado pelo BNB

A Federação das Associações de Municípios da Paraíba (Famup) convida os gestores paraibanos a participarem, na próxima quinta-feira (14), em Patos, do 1º Fórum de Desenvolvimento Regional para Prefeitos da Paraíba realizado pelo Banco do Nordeste (BNB). O encontro, que acontecerá no auditório do Sebrae reunirá os principais gestores do Sertão paraibano e tem por objetivo apresentar o portfólio de soluções financeiras para o setor público, com foco no Fundo Clima.



A Famup destaca que o recurso é operado pelo BNB e destina-se à aquisição de máquinas e equipamentos, além de investimentos relacionados a reordenamentos urbanos de áreas impactadas pelas mudanças climáticas, no meio ambiente, na sociedade e na economia.



O recurso disponibilizado é de até R$ 300 milhões e leva em consideração o desenvolvimento sustentável com adoção de medidas de redução de gases de efeito estufa, transição energética e mobilidade urbana. Obras de infraestrutura também são passíveis de financiamento e devem atender a lógica de revitalização dos recursos naturais e hídricos, adoção de tratamento de resíduos, logística reversa e diminuição da vulnerabilidade socioambiental e climática da população.



Com 90% do território paraibano ocupado pelo bioma da caatinga, clima característico do semiárido, os entes públicos terão a oportunidade de conhecer detalhes dos financiamentos, como prazos, garantias e taxas de juros, que variam de acordo com o projeto a ser implantado. A expectativa é de que o BNB amplie a base de serviços operados, atualmente voltados a Fundos de Investimentos, Convênios, Parcerias Público Privadas (PPP), Arrecadação de tributos e Editais de pesquisa e patrocínio.



O superintendente do BNB na Paraíba, Rudrigo Araújo, ressalta que o Fundo Clima entrou em operação desde o segundo semestre do ano e trata-se de uma iniciativa que será detalhada no encontro com os gestores públicos, secretários e equipes técnicas das gestões municipais paraibanas.



"O Fórum será uma grande oportunidade para os prefeitos paraibanos conhecerem e acessarem instrumentos concretos de transformação em seus municípios, com apoio técnico, crédito acessível e políticas de desenvolvimento sustentável. A programação contemplará temas estratégicos para o desenvolvimento regional, com foco em sustentabilidade, inovação e fortalecimento institucional.", afirma o superintendente.