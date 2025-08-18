‘Filho escolhido da capital’: Bruno Cunha Lima recebe o título de cidadão pessoense, na Câmara de João Pessoa O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, recebeu na tarde desta segunda-feira (18) o título de cidadão pessoense. A solenidade...

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, recebeu na tarde desta segunda-feira (18) o título de cidadão pessoense. A solenidade aconteceu na Câmara Municipal de João Pessoa e foi proposta pelo vereador Milanez Neto (MDB).

“Gratidão à câmara de João Pessoa, a todos os vereadores que já passaram e participaram da votação e especial a Milanez que propôs o título, para mim é um encontro com minha história”, afirmou.

Bruno ainda afirma que recebe o título como uma homenagem à história de seu avô, Ivandro Cunha Lima, e como um compromisso com a capital, assim como cuida de Campina Grande.

Ainda em sua fala, ele expressou sua gratidão e que espera que daqui para frente as duas cidades trabalhem cada vez mais unidas.

“Agora, onde eu estiver, eu estou representando João Pessoa como um filho não natural, mas como um filho escolhido da capital”, finalizou.

