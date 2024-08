Fogo no feno! Rodrigo Carelli anuncia data de estreia de A Fazenda 16 Segura, peão! A Fazenda 16 já está esquentando os motores para sua grande estreia na tela da RECORD. Rodrigo Carelli, diretor do núcleo... Portal Correio|Do R7 10/08/2024 - 11h46 (Atualizado em 10/08/2024 - 11h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-