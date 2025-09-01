Foragido acusado de três homicídios na Paraíba é preso no Rio de Janeiro Um homem acusado de cometer três homicídios, na Paraíba, foi preso nesse domingo (31), no Rio de Janeiro, após passar 18 anos foragido...

(Foto: Divulgação/ PCPB)

Um homem acusado de cometer três homicídios, na Paraíba, foi preso nesse domingo (31), no Rio de Janeiro, após passar 18 anos foragido.

De acordo com a Polícia Civil, todos os homicídios ocorreram na cidade de Alagoa Grande, Agreste do estado. As investigações também apontam que o homem se escondia em comunidades do Rio de Janeiro.

A ação conjunta das Polícias Civis dos dois estados permitiram que o homem fosse localizado, preso e encaminhado para a delegacia, onde ele está à disposição da Justiça.

