Foragido acusado de três homicídios na Paraíba é preso no Rio de Janeiro
Um homem acusado de cometer três homicídios, na Paraíba, foi preso nesse domingo (31), no Rio de Janeiro, após passar 18 anos foragido...
De acordo com a Polícia Civil, todos os homicídios ocorreram na cidade de Alagoa Grande, Agreste do estado. As investigações também apontam que o homem se escondia em comunidades do Rio de Janeiro. A ação conjunta das Polícias Civis dos dois estados permitiram que o homem fosse localizado, preso e encaminhado para a delegacia, onde ele está à disposição da Justiça.
