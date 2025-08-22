Foragido por homicídio na Paraíba é preso no Rio de Janeiro após 26 anos Um homem de 48 anos, acusado de homicídio em Campina Grande, foi preso nessa sexta-feira (22), no Rio de Janeiro, após passar 26 anos...

(Foto: Divulgação/ PCPB)

Um homem de 48 anos, acusado de homicídio em Campina Grande, foi preso nessa sexta-feira (22), no Rio de Janeiro, após passar 26 anos foragido. Ele foi localizado pela Polícia Civil na cidade de Duque de Caxias.

De acordo com as investigações, o crime aconteceu no dia 14 de junho de 1999, no bairro do Cruzeiro, em Campina Grande. Na época, o homem não aceitava o relacionamento da sua ex-companheira, e por isso, matou o namorado dela, identificado como José de Alarcon Silveira Alves.

Durante uma discussão entre vítima e acusado, o homem efetuou diversos disparos de arma de fogo contra José. Após o crime, ele fugiu e permaneceu foragido durante 26 anos.

Com a ação conjunta das Polícias da Paraíba e do Rio de Janeiro, o homem foi localizado em uma comunidade de Duque de Caxias. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara do Tribunal do Júri de Campina Grande

O preso foi conduzido à Cidade da Polícia, no Rio de Janeiro, onde passou pelos procedimentos legais e, em seguida, foi encaminhado ao Presídio de Benfica, ficando à disposição da Justiça.

Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou assine o canal do Portal Correio no WhatsApp

O post Foragido por homicídio na Paraíba é preso no Rio de Janeiro após 26 anos apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.