Forró Pegado grava DVD “Pit Stop do Pegado” em João Pessoa com participações especiais; confira as novidades

O Forró Pegado grava DVD no próximo dia 05 de agosto, em João Pessoa, e promete uma das produções mais emblemáticas de sua carreira. Intitulado “Pit Stop do Pegado”, o projeto será registrado a partir das 15h, na Casa do Jacaré, com Douglas Pegador nos vocais da banda. Com repertório inédito, participações especiais e um conceito moderno, o trabalho audiovisual promete emocionar os fãs e reacender a força do grupo no cenário musical.

Mais do que um show, a gravação do DVD representa um verdadeiro reencontro: com os fãs, com a própria história da banda e com as raízes do forró que conquistaram o Brasil. Para tornar esse momento ainda mais especial, o projeto reúne nomes de peso como Jonas Esticado, Luan Estilizado, Thales Play, Pedrinho Pegação, Flay, Romim Mata e Fernandinha, artistas que somam diferentes estilos e vertentes da música nordestina, do piseiro ao pop.

“O ‘Pit Stop’ é onde a gente se reencontra com a nossa essência, com quem nos acompanha há anos e com o sonho que nunca saiu de dentro da gente.”, afirma Douglas Pegador, celebrando esse momento com entusiasmo.

A gravação do DVD “Pit Stop do Pegado” simboliza uma virada de chave para o grupo, que une tradição e modernidade em um mesmo espetáculo. A direção artística aposta em elementos visuais impactantes, cenário envolvente e uma atmosfera que conecta o público à identidade original da banda, sem abrir mão de inovação.

O Forró Pegado grava DVD em um local especial: a Casa do Jacaré, espaço que traduz a essência da cultura paraibana e nordestina. O evento deve reunir também profissionais do mercado musical, empresários, produtores e influenciadores, ampliando ainda mais a visibilidade do projeto na cena cultural.

