Foto com Cícero ao centro marca noite de “emoções” no show de Roberto Carlos em João Pessoa O post Foto com Cícero ao centro marca noite de “emoções” no show de Roberto Carlos em João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio...

Portal Correio|Do R7 07/08/2025 - 17h17 (Atualizado em 07/08/2025 - 17h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share