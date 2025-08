Portal Correio |Do R7

Gabarito do concurso da Secretaria de Cultura da Paraíba é divulgado O gabarito do concurso da Secretaria de Cultura da Paraíba foi divulgado nesta segunda-feira (4) e pode ser conferido no site da banca...

O gabarito do concurso da Secretaria de Cultura da Paraíba foi divulgado nesta segunda-feira (4) e pode ser conferido no site da banca organizadora do certame, o Idecan.

As provas objetivas do concurso público para a Secretaria de Cultura da Paraíba ocorreram neste domingo (3). A divulgação do resultado preliminar está prevista para o dia 27 de agosto.

A aplicação do exame ocorreu no turno da tarde, das 13h às 17h para os cargos de Analista em Gestão Cultural, Analista em Gestão Cultural – Teatro, Analista em Gestão Cultural – Dança, Analista em Gestão Cultural – Artes, Analista em Gestão Cultural – Audiovisual, Analista em Gestão Cultural – Música, Analista em Gestão Cultural – Literatura, Analista em Gestão Cultural – Produtor Cultural, Antropólogo, Arqueólogo, Museólogo, Paleontólogo, Restaurador, Arquivista, Analista Bibliotecário e Historiador.

O concurso oferece 33 vagas, todas de nível superior, com salários que chegam a R$ 3.500, além de Auxílio Alimentação de R$ 600.

Além da fase de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, o concurso também terá prova de títulos, de caráter classificatório.

