Gabarito oficial do CNU sai nesta terça-feira (20)

A Fundação Cesgranrio, banca responsável pelo CNU (Concurso Público Nacional Unificado), divulga nesta terça-feira (20) o gabarito oficial das avaliações do último domingo (18). A data também marca o início do prazo para recursos. Mais de 2,1 milhões de pessoas se inscreveram, mas menos da metade compareceu ao local das avaliações. As notas finais serão divulgadas em outubro.

Sobre a abstenção de 52%, o MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) afirma que diversos fatores podem ter contribuído para o grande número de faltas, desde a mudança da data — já que as provas estavam previstas para maio e foram adiadas devido às chuvas no Rio Grande do Sul — até a falta de preparo dos candidatos.

Ainda segundo o ministério, 500 candidatos foram eliminados por condutas proibidas pelo edital, como sair da sala levando o caderno de questões.

Candidatos por vaga

O MGI também divulgou a relação de candidatos por vaga, que pode chegar a 25.164 pessoas por vaga. Pedro Assumpção Alves, membro do grupo técnico operacional do CNU, esclareceu que esse índice não deve ser visto como absoluto, como em outros concursos. Os candidatos devem considerar a lógica do Concurso Nacional, onde escolheram seus cargos prioritários em um bloco de cargos no momento da inscrição.

“No CNU, o candidato se inscreve para várias vagas dentro do mesmo bloco. Isso permite que ele concorra a mais oportunidades e tenha mais chances de ingressar na administração pública. A nota é uma referência. Mesmo que você não passe no cargo de sua preferência, ainda terá grandes chances de entrar no sistema público”, explica Assumpção Alves.

Além disso, o membro do grupo operacional reforça que um mesmo candidato pode ter feito a inscrição para mais de uma vaga no mesmo bloco, o que pode resultar em uma relação maior do que a média por bloco temático. “O candidato não deve se assustar com os números por vaga, pois o que realmente importa é a relação por bloco. A vaga que ele conseguirá depende de quão preparado ele estava na hora da prova”, conclui.

Veja a relação:

CNU

Mais de 2,1 milhões de candidatos se inscreverem, mas só metade compareceu no dia das avaliações. São oferecidas 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal. O concurso foi realizado simultaneamente em 228 cidades de todos os estados e no Distrito Federal.

As provas têm caráter classificatório e eliminatório e compõem a primeira fase da etapa inicial do concurso unificado, que terá validade de 12 meses. Os candidatos terão dois dias para interposição de recursos, 20 e 21 de agosto. Em 10 de setembro, será publicado o espelho do cartão de respostas das perguntas de múltipla escolha e, em 8 de outubro, a nota final da prova objetiva junto à nota preliminar das provas discursivas.

Os resultados finais estão previstos para 21 de novembro, logo após a apresentação dos títulos e divulgação das notas da etapa. As convocações devem ter início em janeiro de 2025.

São 6.640 vagas, sendo 5.948 para pessoas com ensino superior e 692, para ensino médio. Os salários variam entre R$ 23 mil, no cargo de auditor fiscal do trabalho, e R$ 5.488,70, para técnico administrativo.

