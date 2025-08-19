Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Galdino comunica ao governador devolução de vetos da LDO por perda de prazo

O post Galdino comunica ao governador devolução de vetos da LDO por perda de prazo apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da...

Portal Correio

Portal Correio|Do R7

O post Galdino comunica ao governador devolução de vetos da LDO por perda de prazo apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.