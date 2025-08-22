Gás de cozinha pode ser encontrado a partir de R$ 84,99 em João Pessoa O botijão de 13 quilos do gás de cozinha pode ser encontrado a partir de R$ 84,99, chegando até R$ 120,00, para pagamentos à vista,...

Foto: Arquivo/Jornal Correio da Paraíba

O botijão de 13 quilos do gás de cozinha pode ser encontrado a partir de R$ 84,99, chegando até R$ 120,00, para pagamentos à vista, nos estabelecimentos em João Pessoa. Os dados são da última pesquisa realizada pelo Procon Municipal.

Ainda de acordo com a pesquisa, a variação do gás está em 41,19% e a média em R$ 108,17. Já para pagamento no cartão, o produto varia entre R$ 89,99 e R$ 120,00.

O levantamento da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor foi realizado em 30 estabelecimentos em 26 bairros de João Pessoa. Clique aqui e confira a pesquisa completa.

