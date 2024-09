Gerlane Costa destaca questões de saúde mental como uma das principais propostas durante mandato Na manhã desta segunda-feira (2), a psicóloga Gerlane Costa, candidata à vereadora pelo MDB em São Bento, no Sertão da Paraíba, participou... Portal Correio|Do R7 02/09/2024 - 10h01 (Atualizado em 02/09/2024 - 10h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-