Glicério Feitosa afirma que atual gestão de Bayeux é corrupta: “Descaradamente” O advogado e empresário Glicério Feitosa, candidato a Prefeitura de Bayeux pelo Novo, afirmou em entrevista ao programa Correio Debate... Portal Correio|Do R7 12/09/2024 - 14h42 (Atualizado em 12/09/2024 - 14h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-