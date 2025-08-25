Governador da Paraíba passa bem após cirurgia e deve receber alta nas próximas 48 horas O Governador da Paraíba, João Azevêdo, passa bem após ser submetido a um procedimento médico nesse domingo (25) para a retirada da...

João Azevêdo esteve nos estúdios da rádio 98FM Correio. (Foto: Oscar Neto/Portal Correio)

O Governador da Paraíba, João Azevêdo, passa bem após ser submetido a um procedimento médico nesse domingo (25) para a retirada da vesícula biliar. O governador precisou ser internado após passar mal e sentir fortes dores abdominais.

De acordo com a assessoria oficial do governo, João está internado no Hospital Memorial São Francisco, onde passou pela cirurgia sem intercorrências. A previsão é de que ele receba alta hospitalar nas próximas 48 horas.

