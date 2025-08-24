Governador João Azevêdo é internado em João Pessoa após passar mal
O governador João Azevêdo está internado no Hospital Memorial São Francisco, em João Pessoa, após passar mal na manhã deste domingo...
O governador João Azevêdo está internado no Hospital Memorial São Francisco, em João Pessoa, após passar mal na manhã deste domingo (24). Segundo uma nota divulgada pela equipe médica, o chefe do Executivo precisou ser atendido ao sentir fortes dores abdominais, que apontam uma crise de vesícula com possibilidade de cirurgia. João Azevêdo passou por exames que irão detalhar o diagnóstico. A assessoria oficial do governo deve divulgar um comunicado com mais atualizações sobre o estado de saúde do gestor.
