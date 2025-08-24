Governador João Azevêdo é internado em João Pessoa após passar mal O governador João Azevêdo está internado no Hospital Memorial São Francisco, em João Pessoa, após passar mal na manhã deste domingo...

João Azevêdo (Foto: Divulgação)

O governador João Azevêdo está internado no Hospital Memorial São Francisco, em João Pessoa, após passar mal na manhã deste domingo (24).

Segundo uma nota divulgada pela equipe médica, o chefe do Executivo precisou ser atendido ao sentir fortes dores abdominais, que apontam uma crise de vesícula com possibilidade de cirurgia. João Azevêdo passou por exames que irão detalhar o diagnóstico.

A assessoria oficial do governo deve divulgar um comunicado com mais atualizações sobre o estado de saúde do gestor.

