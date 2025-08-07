Governo de Pernambuco anuncia concurso com 455 vagas e candidatos podem disputar até três cargos
O Governo de Pernambuco anunciou, nesta quinta-feira (7), a realização do primeiro Concurso Público Unificado do Estado (CPU-PE). A...
O Governo de Pernambuco anunciou, nesta quinta-feira (7), a realização do primeiro Concurso Público Unificado do Estado (CPU-PE). A iniciativa é conduzida pela Secretaria de Administração (SAD) e tem como objetivos ampliar o acesso ao serviço público, garantir mais transparência nos certames e otimizar os recursos da gestão estadual.
Serão ofertadas 455 vagas, distribuídas em mais de 46 cargos ou especialidades, com níveis médio e superior. As provas serão realizadas em dois domingos consecutivos, em 10 cidades do estado. Os candidatos poderão concorrer a até três cargos diferentes com uma única inscrição.
A novidade foi anunciada pela governadora Raquel Lyra, que destacou o caráter inédito do concurso e seus benefícios para a população:
O edital com todas as informações será publicado em breve no Diário Oficial do Estado. A expectativa é atrair candidatos de todas as regiões de Pernambuco.
Provas em 10 cidades
As provas do CPU-PE serão aplicadas simultaneamente nos municípios de:
Distribuição das vagas
As 455 vagas do Concurso Público Unificado estão distribuídas entre nove órgãos e secretarias estaduais:
Edital será publicado em breve
A secretária de Administração, Ana Maraíza, destacou que o concurso é um avanço para a gestão pública:
Segundo o governo, os preparativos para a divulgação do edital estão em andamento, com a contratação das bancas organizadoras. O novo modelo promete mais agilidade e equidade na seleção dos servidores estaduais.
Pela primeira vez na história de Pernambuco, nós iremos fazer um Concurso Público Unificado. Isso permite mais transparência e democratização do acesso ao serviço público
Essa iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado com a valorização do serviço público, transparência dos processos seletivos e gestão pensando em todas as regiões do Estado