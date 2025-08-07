Governo de Pernambuco anuncia concurso com 455 vagas e candidatos podem disputar até três cargos O Governo de Pernambuco anunciou, nesta quinta-feira (7), a realização do primeiro Concurso Público Unificado do Estado (CPU-PE). A... Portal Correio|Do R7 07/08/2025 - 11h37 (Atualizado em 07/08/2025 - 11h37 ) twitter

Palácio do Campo das Princesas, sede do Governo de Pernambuco (Foto: Divulgação)

O Governo de Pernambuco anunciou, nesta quinta-feira (7), a realização do primeiro Concurso Público Unificado do Estado (CPU-PE). A iniciativa é conduzida pela Secretaria de Administração (SAD) e tem como objetivos ampliar o acesso ao serviço público, garantir mais transparência nos certames e otimizar os recursos da gestão estadual.

Serão ofertadas 455 vagas, distribuídas em mais de 46 cargos ou especialidades, com níveis médio e superior. As provas serão realizadas em dois domingos consecutivos, em 10 cidades do estado. Os candidatos poderão concorrer a até três cargos diferentes com uma única inscrição.

A novidade foi anunciada pela governadora Raquel Lyra, que destacou o caráter inédito do concurso e seus benefícios para a população:

‌



O edital com todas as informações será publicado em breve no Diário Oficial do Estado. A expectativa é atrair candidatos de todas as regiões de Pernambuco.

Provas em 10 cidades

‌



As provas do CPU-PE serão aplicadas simultaneamente nos municípios de:

Recife

Carpina

Palmares

Caruaru

Arcoverde

Floresta

Afogados da Ingazeira

Salgueiro

Araripina

Petrolina

‌



Distribuição das vagas

As 455 vagas do Concurso Público Unificado estão distribuídas entre nove órgãos e secretarias estaduais:

ARPE (Agência de Regulação de Pernambuco): 50 vagas para Analista de Regulação dos Serviços Públicos Delegados

(Agência de Regulação de Pernambuco): 50 vagas para Analista de Regulação dos Serviços Públicos Delegados ATI (Agência Estadual de Tecnologia da Informação): 88 vagas para Analista de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação

(Agência Estadual de Tecnologia da Informação): 88 vagas para Analista de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação CPRH (Agência Estadual de Meio Ambiente): 98 vagas, sendo 56 para Analista em Gestão Ambiental e 42 para Assistente em Gestão Ambiental

(Agência Estadual de Meio Ambiente): 98 vagas, sendo 56 para Analista em Gestão Ambiental e 42 para Assistente em Gestão Ambiental IPEM (Instituto de Pesos e Medidas): 39 vagas, sendo 3 para Analista de Gestão em Metrologia e 36 para Assistente de Gestão na mesma área

(Instituto de Pesos e Medidas): 39 vagas, sendo 3 para Analista de Gestão em Metrologia e 36 para Assistente de Gestão na mesma área FUNAPE (Fundação de Aposentadorias e Pensões): 15 vagas, sendo 11 para Analista em Gestão Previdenciária e 4 para Analista Jurídico-Previdenciário

(Fundação de Aposentadorias e Pensões): 15 vagas, sendo 11 para Analista em Gestão Previdenciária e 4 para Analista Jurídico-Previdenciário FUNASE (Fundação de Atendimento Socioeducativo): 29 vagas para Analista de Atendimento e Gestão Socioeducativa (Nutrição, Serviço Social e Pedagogia)

(Fundação de Atendimento Socioeducativo): 29 vagas para Analista de Atendimento e Gestão Socioeducativa (Nutrição, Serviço Social e Pedagogia) SAD (Secretaria de Administração): 82 vagas, sendo 53 para Gestor Governamental – Especialidade Administrativa e 29 para a mesma especialidade com foco em Contabilidade

(Secretaria de Administração): 82 vagas, sendo 53 para Gestor Governamental – Especialidade Administrativa e 29 para a mesma especialidade com foco em Contabilidade SEPLAG (Secretaria de Planejamento): 27 vagas para Gestor Governamental – Especialidade Planejamento, Orçamento e Gestão

(Secretaria de Planejamento): 27 vagas para Gestor Governamental – Especialidade Planejamento, Orçamento e Gestão SCGE (Secretaria da Controladoria-Geral do Estado): 27 vagas para Gestor Governamental – Especialidade Controle Interno

Edital será publicado em breve

A secretária de Administração, Ana Maraíza, destacou que o concurso é um avanço para a gestão pública:

Segundo o governo, os preparativos para a divulgação do edital estão em andamento, com a contratação das bancas organizadoras. O novo modelo promete mais agilidade e equidade na seleção dos servidores estaduais.

