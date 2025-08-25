Governo divulga calendário de pagamento dos servidores estaduais de agosto O Governo do Estado anunciou nesta segunda-feira (25) o calendário de pagamento dos servidores públicos estaduais referente ao mês...

O Governo do Estado anunciou nesta segunda-feira (25) o calendário de pagamento dos servidores públicos estaduais referente ao mês de agosto.

Durante o programa Conversa com o Governador ele informou que os aposentados, pensionistas e reformados recebem os salários na próxima quinta-feira (28). Já os servidores da ativa e comissionados terão o pagamento creditado na sexta-feira (29).

Calendário de pagamento

28 de agosto: aposentados, pensionistas e reformados

29 de agosto: servidores ativos e comissionados

