Governo divulga calendário de pagamento dos servidores estaduais de agosto
O Governo do Estado anunciou nesta segunda-feira (25) o calendário de pagamento dos servidores públicos estaduais referente ao mês de agosto. Durante o programa Conversa com o Governador ele informou que os aposentados, pensionistas e reformados recebem os salários na próxima quinta-feira (28). Já os servidores da ativa e comissionados terão o pagamento creditado na sexta-feira (29). Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou assine o canal do Portal Correio no WhatsApp O post Governo divulga calendário de pagamento dos servidores estaduais de agosto apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.
Calendário de pagamento
