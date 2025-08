Governo Federal reconhece situação de emergência em três cidades da Paraíba Três cidades da Paraíba tiveram situação de emergência reconhecida pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR).... Portal Correio|Do R7 01/08/2025 - 17h57 (Atualizado em 01/08/2025 - 17h57 ) twitter

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Três cidades da Paraíba tiveram situação de emergência reconhecida pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR). A portaria foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira (1º). De acordo com a pasta, as cidades de Camalaú, Remígio e São José do Sabugi, na passam por um período de estiagem, A partir de agora, as prefeituras já podem solicitar recursos do Governo Federal para ações de defesa civil, como compra de cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza de residência, higiene pessoal e dormitório, entre outros. Até o momento, a Paraíba tem 84 reconhecimentos vigentes, dos quais 79 por estiagem, dois por enxurradas, um por inundações, um por chuvas intensas e um por colapso de edificações.