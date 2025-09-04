Governo libera nomeação de aprovados no CNU e contratações temporárias
O MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) autorizou a nomeação de 855 aprovados no CNU (Concurso Público Nacional Unificado) para o cargo de auditor-fiscal do trabalho, no quadro de pessoal do Ministério do Trabalho. As informações são do R7, parceiro nacional do Portal Correio. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (4). Além disso, a pasta também autorizou a contratação temporária de 491 pessoas, para atuação na ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e no Ministério da Saúde (detalhes abaixo). No caso das vagas temporárias, a escolha dos ocupantes será feita a partir do banco de candidatos do CNU. Se a lista for esgotada, os órgãos poderão realizar processo seletivo simplificado. Na ANS, os contratados vão desenvolver atividades ligadas à análise e aos procedimentos administrativos decorrentes das demandas de ressarcimento ao SUS (Sistema Único de Saúde). O texto da portaria não define prazo específico para os contratos, mas estabelece que as contratações devem observar a legislação vigente e serem devidamente justificadas com base nas necessidades de conclusão das atividades. No caso do Ministério da Saúde, os selecionados vão atuar em atividades relacionadas a procedimentos de habilitação, prestação de contas, devolução de recursos, instrução e análise prévia, diligências e instauração de Tomada de Contas Especial (TCE), além de inscrições em sistema de débito e acionamento judicial. O prazo de duração dos contratos será de até quatro anos, prorrogável conforme previsto em lei, desde que haja justificativa baseada na necessidade de conclusão das atividades. Ministério do Trabalho (aprovados no CNU) Ministério da Saúde (contratação temporária) ANS (contratação temporária) Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Governo libera nomeação de aprovados no CNU e contratações temporárias apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.
