Gracyanne Barbosa revela que está em busca de um novo lar após separação de Belo “Quem estava torcendo por uma reconciliação, agora, já pode ficar desanimado”, anunciou Keila Jimenez, colunista do portal R7, parceiro... Portal Correio|Do R7 07/08/2024 - 15h56 (Atualizado em 07/08/2024 - 15h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-