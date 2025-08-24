Grande João Pessoa registra quatro homicídios em menos de 24 horas A Região Metropolitana de João Pessoa registrou quatro homicídios em um intervalo de menos de 24 horas no último sábado (23). Os crimes...

Foto: Imagem Ilustrativa/Reprodução

A Região Metropolitana de João Pessoa registrou quatro homicídios em um intervalo de menos de 24 horas no último sábado (23). Os crimes aconteceram em Santa Rita, João Pessoa e Bayeux.

O primeiro caso ocorreu à tarde, em Santa Rita, quando um comerciante de 75 anos foi morto ao passar por uma praça onde suspeitos realizavam um ataque contra um homem de 35 anos. O idoso chegou a ser socorrido em estado grave para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, mas não resistiu. O homem alvo dos disparos também foi atingido e morreu no local.

Ainda no sábado à tarde, outro homicídio foi registrado no bairro da Ilha do Bispo, em João Pessoa. A vítima estava em frente a uma residência quando dois suspeitos chegaram armados e efetuaram vários disparos. O homem ainda tentou fugir, mas foi atingido e morreu no local.

À noite, em Bayeux, no bairro Jardim São Vicente, mais um homem foi assassinado a tiros. Testemunhas relataram que os suspeitos chegaram em uma moto e abriram fogo contra a vítima, que não possuía antecedentes criminais. Após o crime, a motocicleta usada pelos atiradores apresentou problemas e foi abandonada nas imediações.

A Polícia Civil investiga os três casos, mas até o momento não há informações sobre prisões.

