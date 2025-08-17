Grupo armado assalta clientes em barbearia, na Grande João Pessoa Uma barbearia no bairro de Camboinha, em Cabedelo, na Região Metropolitana de João Pessoa, foi alvo de um assalto na noite deste sábado... Portal Correio|Do R7 17/08/2025 - 11h17 (Atualizado em 17/08/2025 - 11h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma barbearia no bairro de Camboinha, em Cabedelo, na Região Metropolitana de João Pessoa, foi alvo de um assalto na noite deste sábado (16). O crime foi praticado por homens armados, que renderam funcionários e clientes durante o atendimento. Imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que os suspeitos entram no local com armas de grosso calibre. Nas gravações, é possível ver o barbeiro sendo surpreendido e, em seguida, clientes sendo obrigados a entregar celulares e outros pertences. Entre as vítimas havia uma criança. Apesar do clima de tensão, ninguém ficou ferido. A Polícia Militar foi acionada e iniciou buscas na região, mas até a publicação desta matéria nenhum suspeito havia sido preso. O caso está sob investigação e deve contar com apoio das imagens de monitoramento para identificação dos criminosos. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Grupo armado assalta clientes em barbearia, na Grande João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.