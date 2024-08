Grupo de trabalhadoras rurais conquista oportunidade inédita em usina da Paraíba Em um movimento pioneiro e inspirador, 43 mulheres de comunidades da zona rural de Santa Rita deram um passo significativo em suas... Portal Correio|Do R7 17/08/2024 - 09h36 (Atualizado em 17/08/2024 - 09h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-