Grupo suspeito de furtar cabos de telefonia é preso em Campina Grande

Três homens foram presos por furto de cabos de telefonia no bairro Presidente Médici, em Campina Grande, na madrugada desta sexta-feira (1º). De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos vieram de Santa Cruz do Capibaribe (PE) há cerca de uma semana para praticar os delitos na Paraíba.

O grupo usava um uniforme de uma empresa de manutenção de Pernambuco, dois carros, ferramentas e equipamentos de proteção individual (EPI) para se passarem como prestadores de serviço. Um dos suspeitos detidos, inclusive, é técnico de redes de internet.

A ação criminosa foi descoberta depois que um segurança de uma empresa de telefonia percebeu os furtos, geralmente no período da madrugada, e acionou a polícia.

Os suspeitos foram trazidos para a Central de Polícia Civil de Campina Grande, passaram por exame de corpo de delito e ficarão detidos na carceragem aguardando audiência de custódia.

