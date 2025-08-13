Guarabira transforma espaços públicos em símbolo de proteção às mulheres A Prefeitura de Guarabira deu início, neste mês, à programação do Agosto Lilás — campanha de conscientização e enfrentamento à violência... Portal Correio|Do R7 13/08/2025 - 16h58 (Atualizado em 13/08/2025 - 16h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Prefeitura de Guarabira deu início, neste mês, à programação do Agosto Lilás — campanha de conscientização e enfrentamento à violência contra as mulheres. Ao longo de agosto, serão realizadas diversas atividades, como palestras, debates, panfletagem, iluminação de prédios públicos na cor lilás, pintura de bancos de vermelho e divulgação de mensagens sobre canais de denúncia e combate à violência. Na primeira semana, a Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana promoveu panfletagem, palestra com o tema “O combate à violência contra a mulher é feito por todos nós”, além de apresentação cultural e exibição de curta-metragem. Uma das ações contou com palestra direcionada a homens das secretarias de Infraestrutura (Seinfra) e Meio Ambiente (Sumasa). Também foram pintados bancos das praças públicas na cor vermelha, simbolizando a luta contra a violência doméstica e o feminicídio, como forma de reforçar a importância da conscientização e da denúncia. A instalação dos bancos vermelhos segue o que prevê a Lei nº 14.942/2024, que incentiva a colocação de assentos com mensagens de reflexão e informações sobre canais de denúncia, reforçando a importância de ações de conscientização em espaços públicos. A prefeita Léa Toscano destacou a relevância da mobilização em diferentes frentes para alcançar públicos diversos. “O Agosto Lilás é um momento de reafirmar que não podemos tolerar nenhum tipo de violência contra a mulher. Essas ações, que vão desde palestras até intervenções visuais na cidade, têm o objetivo de informar, sensibilizar e encorajar a denúncia. É dever de todos nós proteger e garantir o respeito e a dignidade das mulheres de Guarabira”, afirmou. Durante o mês, prédios públicos serão iluminados de lilás e totens exibirão mensagens de apoio às mulheres, reforçando o papel dos canais de comunicação e denúncia. A programação segue até 28 de agosto. Na próxima quinta-feira (14), haverá panfletagem às 9h na Escola Osmar de Aquino e, no mesmo horário, roda de conversa e apresentação cultural no CRAS do Cordeiro. O encerramento será com um seminário no Instituto de Previdência e Assistência Municipal (IPAM). Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Guarabira transforma espaços públicos em símbolo de proteção às mulheres apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.