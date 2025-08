Hacklab Volante chega a João Pessoa com exposições e oficinas, em setembro Em setembro, chega a João Pessoa o Hacklab Volante, um micro-ônibus adaptado que mistura ateliê, oficina, galeria de arte, museu de... Portal Correio|Do R7 04/08/2025 - 16h18 (Atualizado em 04/08/2025 - 16h18 ) twitter

Em setembro, chega a João Pessoa o Hacklab Volante, um micro-ônibus adaptado que mistura ateliê, oficina, galeria de arte, museu de engenhocas e feira de ciências itinerante. O público poderá conhecê-lo gratuitamente, interagindo com seu acervo de arte eletrônica e gambiarras. Entre os dias 1 a 14 de setembro, o projeto circulará pela Lagoa, Usina Cultural Energisa, Largo de São Frei Pedro Gonçalves e Busto de Tamandaré, além de escolas públicas oferecendo oficinas a estudantes e visitação ao “busão”. As visitas serão guiadas por monitores que apresentarão os conceitos científicos e artísticos das obras. Elas duram em torno de 10 minutos e são feitas em grupos de 6 a 8 pessoas. A exposição conta com quase 20 obras de arte eletrônica de artistas brasileiros e internacionais, como Fred Paulino, que é o curador e idealizador do projeto, Guto Lacaz, Sara Lana, Arthur Joly, Jorge Crowe, entre outros. Além das obras em exposição, o projeto leva conteúdos educativos, experiências eletrônicas, incentivo ao uso de fontes de energia sustentável e demonstrações de funcionamento de materiais eletroeletrônicos e manejo de ferramentas. Também fazem parte do Hacklab Volante os “Businhos”, oficinas de iniciação à eletrônica e ao design de produtos. Em João Pessoa, a atividade educativa vai acontecer em escolas municipais, com estudantes do 5º ao 6º ano. A metodologia adotada estimula a criatividade e o espírito inventivo dos participantes, com construção e customização de um adereço em formato de ônibus, contendo LED’s pisca-pisca e componentes eletrônicos. O Hacklab Volante foi criado em 2022, em Minas Gerais, e desde então já visitou quase 30 cidades em vários estados brasileiros. Esta é sua primeira turnê no Nordeste do país, que está sendo viabilizada pelo Circuito Funarte de Artes Visuais Marcantonio Vilaça. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Hacklab Volante chega a João Pessoa com exposições e oficinas, em setembro apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.