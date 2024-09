Helicóptero que caiu e matou duas pessoas em Caruaru pertence a empresário paraibano O helicóptero que caiu na tarde desta última segunda-feira (9), em Caruaru, agreste pernambucano, estava em nome de dois empresários... Portal Correio|Do R7 10/09/2024 - 15h41 (Atualizado em 10/09/2024 - 15h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-