Homem agride mulher grávida e foge da PM após se esconder na casa da mãe, em João Pessoa Nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (4), um homem agrediu uma mulher em via pública e fugiu ao perceber a chegada da Polícia...

Polícia Militar (Foto: Divulgação / PM)

Nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (4), um homem agrediu uma mulher em via pública e fugiu ao perceber a chegada da Polícia Militar. O caso aconteceu por volta das 6h30, e a vítima, que está grávida, foi levada para a Delegacia da Mulher, na Cidade da Polícia.

De acordo com informações repassadas pela PM, após a agressão, o suspeito se refugiou na residência de sua mãe. No entanto, ao perceber a aproximação das viaturas, pulou muros de residências vizinhas e conseguiu escapar. Uma varredura foi realizada em toda a área do quarteirão, mas o homem não foi localizado até o momento.

Durante buscas na casa da mãe do acusado, os policiais encontraram munições de calibre 380 e uma algema. O suspeito está desempregado, segundo relato da vítima.

A polícia segue nas buscas pelo suspeito com rondas pela área.

