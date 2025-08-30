Homem com sinais de embriaguez é preso suspeito de acidente na BR-101, em Conde Um homem de 52 anos morreu na manhã deste sábado (30) após ser atingido por um carro. A vítima pilotava uma moto na BR-101, na região... Portal Correio|Do R7 30/08/2025 - 15h37 (Atualizado em 30/08/2025 - 15h37 ) twitter

Carro atinge moto na BR-101, em Conde, Litoral Sul (Imagem: TV Correio)

Um homem de 52 anos morreu na manhã deste sábado (30) após ser atingido por um carro. A vítima pilotava uma moto na BR-101, na região de Conde, quando sofreu o acidente.

O homem foi identificado como José César Mesquita, morador da cidade de Sapé. Com o impacto da batida, a moto de José foi arrastada por pelo menos 300 metros. Ele não resistiu aos ferimentos, e morreu no local.

Após o acidente, o condutor do carro saiu do veículo e caminhou por pelo menos 3km no sentido Recife. Testemunhas afirmam que ele teria fugido após ver que outras pessoas que passavam pelo local estavam acionando a polícia.

O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal em um posto de combustíveis. Ele chegou a fazer o teste do bafômetro, que deu positivo. Porém, nega as acusações do acidente.

O condutor, que é da cidade de Cuiabá (MT), afirma que não estava conduzindo o carro e não lembra do acidente. Ele foi conduzido para a delegacia, onde está à disposição da Justiça.