Homem com tornozeleria eletrônica é morto a tiros na porta de casa, em Santa Rita
Um jovem de 25 anos foi morto com pelo menos 11 disparos na noite de segunda-feira (26), em Santa Rita, Região Metropolitana de João Pessoa. A vítima estava na porta de casa quando foi abordada por dois suspeitos, que chegaram atirando. O homem, identificado como Eduardo Joaquim da Silva, tentou correr para dentro da residência porém foi atingido e caiu no chão. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. De acordo com a mãe do jovem, ele já foi preso por roubo e tinha saído da cadeia há quatro meses. A polícia investiga o caso para identificar os suspeitos e a motivação do crime. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Homem com tornozeleria eletrônica é morto a tiros na porta de casa, em Santa Rita apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.
