Homem com tornozeleria eletrônica é morto a tiros na porta de casa, em Santa Rita Um jovem de 25 anos foi morto com pelo menos 11 disparos na noite de segunda-feira (26), em Santa Rita, Região Metropolitana de João...

(Foto: Divulgação/PM)

Um jovem de 25 anos foi morto com pelo menos 11 disparos na noite de segunda-feira (26), em Santa Rita, Região Metropolitana de João Pessoa. A vítima estava na porta de casa quando foi abordada por dois suspeitos, que chegaram atirando.

O homem, identificado como Eduardo Joaquim da Silva, tentou correr para dentro da residência porém foi atingido e caiu no chão. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com a mãe do jovem, ele já foi preso por roubo e tinha saído da cadeia há quatro meses. A polícia investiga o caso para identificar os suspeitos e a motivação do crime.

